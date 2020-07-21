Подмосковье не будет повышать тарифы на газ до октября

Подмосковье не будет повышать тарифы на газ до 1 октября, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональный комитет по тарифам и ценам.

«В Московской области тарифы пересматриваться не будут. Это коснётся всех направлений использования газа», — сказали в комитете.

Ранее Федеральная антимонопольная служба приняла решение о необходимости пересмотреть цены на газ с 1 августа.

Подмосковье заморозило нормативы на горячую воду, плату за содержание и ремонт многоквартирных жилых домов, а также отменило взнос на капитальный ремонт.

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