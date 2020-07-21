ВЭБ.РФ запускает обучение управленческих команд российских городов 

Во вторник, 21 июля, стартует программа подготовки управленческих кадров для 100 крупнейших городов России. В общей сложности обучение пройдут 500 городских управленцев. В первый поток программы заявлены команды из 30 российских городов, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

Основная цель образовательного проекта — передать командам городских управленцев передовые практики и знания в сфере городского менеджмента, а итогом программы станут разработанные проекты развития городской экономики и комфортной среды, которые позволят применить на практике полученные навыки и вывести города на новый уровень развития.

Отмечается, что в состав команды от каждого города включены мэр (лидер команды), его заместители по ключевым направлениям, представители региональной власти и должностные лица, курирующие вопросы градостроительной и архитектурной политики.

Сама же программа состоит из 14 модулей, объединенных в 5 тематических блоков, и будет проходить как в очном, так и в онлайн-формате. Особенность программы – практическая направленность. В процессе обучения ее участники получат консультации ключевых экспертов ВЭБ.РФ и экспертов институтов развития по проектам городской экономики.

«Реализация программы позволит не только создать команды высококлассных специалистов, но и обеспечить взаимодействие руководителей крупнейших городов России, укрепить межмуниципальные связи и партнерства», — говорится в пресс-релизе.

«Мы активно работаем по национальным проектам. Важно, чтобы за высокими целями люди видели реальные результаты для своей жизни, для своего города, — говорит Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ. — За большими целями необходимо видеть конкретного человека. Вместе с бизнес-школой СКОЛКОВО мы проработали образовательную программу – специальный MPA. В ее основу легла обучающая программа для моногородов, которая на деле доказала свою эффективность: в моногородах реализуются крупные инвестиционные проекты, развивается городская экономика, городская среда. Вокруг MPA мы сформируем проекты, которые будем вести по городской инфраструктуре, по твёрдым бытовым отходам, по современному жилью, по современному облику города, по современной экономике, включая малый и средний бизнес. Без такого образовательного элемента сложно добиться консолидации усилий и единого понимания повестки городского развития».

«Несколько лет назад мы вместе с моногородами уже прошли путь формирования и обучения управленческих команд. Опыт оказался успешным – более 75% проектов, которые были разработаны за время обучения, уже реализованы или активно развиваются, — напомнила зампредседателя ВЭБ.РФ, гендиректор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева. — Это новые производства, проекты по благоустройству, развитию городской экономики - все то, что меняет качество жизни. Теперь мы запускаем программу для 100 крупнейших городов страны. Им предстоит пройти полную перезагрузку, создать новые проекты городского развития, осуществить рывок. Уверена, опыт моногородов для них станет отличной основой».

«Мы запускаем, пожалуй, самую масштабную образовательную программу за все 15 лет существования бизнес-школы — ее результаты отразятся на жизни более 60 млн россиян — жителей 100 городов», — отметил в свою очередь Андрей Шаронов, президент Московской школы управления СКОЛКОВО.