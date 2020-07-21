Названы сроки возобновления работы ТЦ в Петербурге

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин заявил, что власти планируют снять ограничения на работу торговых центров с 27 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что работа торговых центров возобновится с ограничениями. Пока останутся закрыты кинотеатры, ресторанные дворики, развлекательные площадки и раздевалки в магазинах одежды.

«Соответствующее предложение мы вынесем на обсуждение с управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу», — добавил Елин.

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