Орешкин назвал 5 общенациональных целей развития России до 2030 года

Помощник президента РФ Максим Орешкин назвал во вторник пять целей развития страны в ближайшие 10 лет.

Первой он назвал сохранение населения, здоровья и благополучия людей. По словам Орешкина, речь идет прежде всего о росте продолжительности жизни и ликвидации бедности.

«Вторая цель — это цель, связанная с возможностями самореализации человека, раскрытия в каждом своих талантов», — цитирует Орешкина ТАСС.

Третьим направлением помощник главы государства назвал качественную и безопасную среду: «Это и инфраструктура, это дороги, это качество жилья, качество окружающей среды».

Две оставшиеся цели: цифровая трансформация и успешное предпринимательство в сочетании с достойным эффективным трудом.