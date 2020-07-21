Вопросы женского предпринимательства обсудили на заседании Женского делового альянса БРИКС

20 июля прошло первое организационное заседание Женского делового альянса (ЖДА) БРИКС в формате видеоконференции.

В мероприятии приняли участие представительницы стран «пятерки», которые основали собственный бизнес, занимают руководящие позиции в крупных компаниях, представляют женские деловые ассоциации.

Председатель совета директоров Global Rus Trade, руководитель от России рабочей группы по цифровой экономике Делового совета БРИКС Анна Нестерова представила концепцию деятельности Альянса.

В ходе встречи участницы наметили будущие сферы сотрудничества в рамках Альянса, выразили готовность взаимодействовать в реализации совместных проектов в таких областях, как цифровое развитие и дистанционное обучение, туризм, здравоохранение, пищевая промышленность, креативная экономика, «зеленый» бизнес, легкая промышленность и др. Были также обсуждены структура ЖДА и ряд организационных вопросов.