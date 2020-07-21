Петербург возглавил рейтинг российских регионов по качеству жизни

Санкт-Петербург стал лидером рейтинга городов по уровню жизни. Места распределяло принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В пятерку лидеров также вошли Москва, Белгородская, Московская и Воронежская области.

Аналитики составляли рейтинг на основе ряда критериев, таких как уровень покупательской активности, доступность жилья, способность населения обслуживать кредиты, уровень официальной занятости и уровень накоплений населения.

Кроме того, исследователи брали во внимание уровень обеспеченности регионов основными фондами социальной сферы, педагогическим составом, медиками и жильем. Также учитывались климатические условия.

Отмечается, что наиболее значительно Петербург обогнал Москву в показателе обеспеченности населения жильем.

Последние места в рейтинге заняли Тыва, Карачаево-Черкесия, Алтай, Еврейская АО, Калмыкия, Ингушетия и Хакасия.

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