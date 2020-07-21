Владелец сервиса доставки заявил о положительном влиянии пандемии на бизнес

Пандемия и вынужденная самоизоляция граждан придали дополнительный импульс развитию бизнеса, считает сооснователь сервиса доставки продуктов «Самокат» Вячеслав Бочаров.

По его словам, за время самоизоляции компания выросла в 3,5 раза. Такой бурный рост стал следствием изменений в поведении потребителей, которые стали запасаться товарами на длительное время.

«Огромный рост среднего чека, еще и рост числа покупателей. Все алгоритмы в моменте сломались. Их приходилось быстро налаживать», — рассказал он в программе «Точка роста».

Рост продаж повлек за собой расширение штата, добавил Бочаров. Только за неделю сервис нанял тысячу новых сотрудников. При этом набор персонала из-за закрытия офисов был переведен в удаленный формат.

Сервис «Самокат» работает в Москве и Санкт-Петербурге. Его главной особенностью стала доставка заказа за 15 минут. Сейчас в компании работают около 6 тысяч курьеров, выполняющих до 50 тысяч заказов за сутки.

Полную версию интервью Вячеслава Бочарова читайте на «Ленте.ру».

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