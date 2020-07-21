В ОП предложили предоставить пенсионерам выплаты по 15 тысяч рублей

Единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период коронавируса предложили ввести в Общественной палате России. Соответствующее письмо от имени члена ОП Султана Хамзаева направлено на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, передает РИА «Новости».

По словам Хамзаева, россиян до сих пор волнуют меры поддержки пожилых граждан.

«В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей», — отметил член ОП, добавив, что у многих из них нет других доходов, кроме пенсий.

Он также добавил, что во время пандемии пожилым россиянам приходится покупать медикаменты, выделять больше средств на профилактику вируса, при этом они ограничены в передвижениях.

«Прошу разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России, с единовременной выплатой в 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей по аналогии с помощью, оказанной государством для семей с детьми», — говорится в тексте письма.

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