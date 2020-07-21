Стала известна зарплата самых быстрых российских курьеров

Курьеры сервиса доставки продуктов «Самокат» зарабатывают до 300 рублей в час. Об этом рассказал один из основателей фирмы Вячеслав Бочаров.

По его словам, сознательный отказ от системы штрафов и наказаний в отношении сотрудников позволил повысить их зарплату. «Мы считаем, что люди, с которыми нам по пути, должны быть честными, а мы честными с ними», — сказал бизнесмен в программе «Точка роста».

Преимущество сервиса заключается также в том, что подавляющее большинство курьеров работают в тех же районах, где живут. Это позволяет многим совмещать доставку с основной работой.

Предприниматель вспомнил о случае, когда курьеры сервиса помогли найти пропавшего ребенка. Именно поэтому сотрудники фирмы – это «нечто больше, чем просто розовый рюкзак», заключил он.

Сервис «Самокат» работает в Москве и Санкт-Петербурге. Его главной особенностью стала доставка заказа за 15 минут. Сейчас в компании работают около 6 тысяч курьеров, выполняющих до 50 тысяч заказов за сутки.

Полную версию интервью Вячеслава Бочарова читайте на «Ленте.ру».

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