В Москве после снятия ограничений открылись более 81% кафе

Первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что в столице открылись после снятия ограничений более 81% кафе и ресторанов. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что 16 июня возобновили работу летние веранды, а неделю спустя – стационарные предприятия общепита – рестораны, кафе, бары, буфеты и закусочные.

«Так, возобновило деятельность 11 891 предприятие — это 81,2% от их общего числа», — уточнил чиновник.

Немерюк добавил, что больше всего ресторанов и кафе открылись на северо-западе Москвы (97,8%), а меньше всего в Зеленограде (62%).

Кроме того, в столице открылись 1 764 летних кафе – более 83% от работавших в прошлом году.

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