Российские банки ужесточили выдачу кредиток

Согласно подсчетам бюро кредитных историй «Эквифакс», доля одобренных заявок по кредитным картам в России за год сократилась на 8 процентных пунктов. Об этом сообщает РИА «Новости».

За май этого года российские банки одобрили всего 31% от всех прошений на выдачу кредитных карт. При этом в мае 2019 года банки оформили кредитные карты по 38% обращений.

Так, за указанный период текущего года было выдано порядка 316,7 тысячи кредитных карт. Годом ранее этот показатель был в 2,1 раза больше.

Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин назвал первой причиной такого процесса ужесточение политики банков и снижение спроса россиян на кредитные карты.

Лагуткин также добавил, что скорее всего в дальнейшем банки нарастят выдачи. Он считает, что в начале осени организации начнут выдавать по 500-600 тысяч карт.

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