Банки могут начать штрафовать за нарушения при взыскании налогов

В Госдуму внесен на проект закона о наложении штрафов на банки за нарушения при взыскании просроченных налогов с россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».

Законопроект, составленный правительством, включает в себя наложение административного штрафа в размере до 500 тыс. рублей.

Штраф будет налагаться при наличии недобросовестных действий кредиторов, например в виде угрозы плательщику. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее отмечал, что данные дела будут рассмотрены Федеральной службой судебных приставов (ФCСП).

Кроме того, предусмотрены штрафы для должностных лиц кредитных организаций, которые будут составлять от 20 тыс. до 200 тыс. рублей.

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