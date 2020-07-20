В России могут запретить расплачиваться криптовалютой

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроект о финансовых активах дает определение криптовалюты, но запрещает использовать ее для оплаты товаров и услуг на территории РФ. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Что такое криптовалюта? Надо ее определить, мы ее определяем, что это цифровой код, который используется как средство платежа и как средство сбережений, как инвестиция. Но при этом в России это средство платежа запрещается использовать для оплаты товаров и услуг», — пояснил Аксаков.

Отмечается, что законопроект «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте» подготовлен для второго чтения в Госдуме.

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