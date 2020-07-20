Эксперт заявил, что пятая часть отелей Москвы не смогла открыться после пандемии

Председатель комитета по гостиничному бизнесу московского отделения «Деловой России» Дмитрий Шлопак заявил, что из-за финансовых трудностей около 18-20% столичных гостиниц не смогли открыться после снятия ограничений по коронавирусу, сообщает РИА «Новости».

«После первой волны пандемии примерно 18-20% гостиниц вообще не смогли открыться, новые ограничения станут губительными для еще большего количества отелей», — сказал Шлопак.

По его словам, значительная часть из них были выставлены на продажу, так как предприниматели оказались разорены.

Специалист отметил, что, если Россия сможет избежать последующих волн заболевания, отрасль сможет восстановиться уже к октябрю 2020 года.

Большинство мер, введенных из-за пандемии COVID-19, были отменены в Москве 9 июня.

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