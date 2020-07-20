Минстрой заявил о дефиците рабочих на российских стройках
Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявил, что на российских стройках наблюдается дефицит рабочей силы, сообщает ТАСС.
«У нас сегодня есть дефицит в рабочей силы. Мне кажется, это может стать достаточно неожиданным тормозом в скорости выхода новых площадок в стройку», — сказал Стасишин.
По его словам, многие люди, которые потеряли работу, часто устраиваются работать на стройку, однако в настоящее время этого не происходит.
Это не позволяет нарастить темпы строительства в Москве и Подмосковье, считает Стасишин.
Чиновник добавил, что наиболее сложная ситуация с нехваткой строителей наблюдается на Дальнем Востоке.
Ранее ограничения на работу строительных площадок были введены в 51 регионе РФ из-за пандемии коронавируса. В большинстве из них они к настоящему времени отменены.
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