Сотрудники соцучреждений в России получили 6,5 млрд рублей за работу в карантине

Сотрудникам соцучреждений в России выплатили в общей сложности 6,5 млрд рублей за работу в карантине из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минтруд.

Отмечается, что такие выплаты получили при условии работы в 14-дневной смене.

Отмечается, что врачи в таких соцучреждениях получают по 40 тысяч рублей за каждую подобную смену, 60 — если во время смены была оказана помощь больным коронавирусом.

Соцработники, педагоги и средний медперсонал получают по 25 тысяч рублей за смену или 35 тысяч рублей при помощи пациентам с COVID-19. Младший медперсонал получает по 15 и 20 тысяч рублей соответственно, а технический персонал – по 10 и 15 тысяч рублей соответственно.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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