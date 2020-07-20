Новак: при росте нефтедобычи Россия сначала обеспечит внутренний рынок

При росте нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ компании смогут сами выбрать потребителей, но сначала нужно обеспечить внутренний рынок, заявил министр энергетики России Александр Новак. Об этом пишет «Интерфакс».

«Безусловно, компании принимают решения относительно исполнения своих контрактов, договоров, но нам важно обеспечить в первую очередь внутренний рынок», — сказал Новак.

Министр отметил, что летом, как правило, внутренний спрос увеличивается.

Ранее Новак говорил, что Россия поддерживает увеличение нефтедобычи по сделке ОПЕК+ в августе до 7,7 млн баррелей в сутки. По его мнению, это соответствует актуальным рыночным тенденциям и позволят избежать волатильности.

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