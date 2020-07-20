Экс-глава Nissan объяснил неявку во французский суд

Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон объяснил, почему не пришел на судебное заседание в Нантере, Франция. Об этом сообщает Parisien.

Заседание проходило 13 июля. По его словам, причиной неявки стало «техническое препятствие», которое выразилось в том, что паспорт бизнесмена остался в Ливане.

«Мой паспорт находится в руках генпрокурора Ливана, потому что Япония выдала международный ордер на мой арест», — сказал Гон.

Он также выразил желание быть уверенным в гарантии ему безопасности и свободы передвижения. Бывший глава Nissan добавил, что судья мог бы провести его допрос на территории Бейрута.

19 ноября 2018 года Гон был арестован по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Весной 2019 года за него внесли залог. До суда, который был намечен на весну 2020 года, он покинул страну без разрешения японских властей. В настоящее время Карлос Гон находится в Ливане.

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