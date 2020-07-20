Украинский депутат предупредил о сложной ситуации в металлургии страны

Украинский депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Владимир Кальцев предупредил о сложной ситуации в металлургии Украины. Его слова приводятся на сайте партии.

Он отметил, что нынешняя власть не имеет «ни малейшего представления» по ведению экономической политики, что сделает 2020 год в этой сфере еще более тяжелым, чем 2019 год, который считали самым худшим.

«Последний стратегический документ, касающийся развития ГМК (горно-металлургического комплекса. — примечание «Газеты.Ru»), — Госпрограмма развития и реформирования комплекса — принимался в 2004 году», — заявил Кальцев.

Депутат добавил, что срок действия данного документа завершился «почти десятилетие назад». По его мнению стране необходима «умная» индустриальная политика, по которой ГМК станет «ее неотъемлемой частью».

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