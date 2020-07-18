Эксперты перечислили недостатки четырехдневной рабочей недели

Четырехдневная рабочая неделя может грозить россиянам рядом проблем. О них рассказали ТАСС опрошенные эксперты.

По мнению проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, «четырехдневка» — это не только сокращение количества отработанного времени и падение доходов, но это и снижение конкурентоспособности.

С этим мнением согласилась и профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Елена Яхонтова. Она отметила, что в нынешних условиях переводить россиян на сокращенную рабочую неделю пока рано.

«Россияне в условиях вынужденной самоизоляции растратили свои накопления. Сейчас они готовы взять на свои плечи намного больше работы», — добавила Яхонтова.

Кроме того, изменения условий работы могут увеличить интенсивность труда, а это скажется на здоровье населения. То есть может возникнуть предпосылка появления новых эпидемических заболеваний, считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков.

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