В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир страдает от социального неравенства. По его словам, в настоящее время половина всех богатств мира принадлежит 26 богатейшим людям, передает ТАСС.

Гутерриш констатировал, что свыше 70% населения планеты находится в условиях растущего неравенства. У людей есть проблемы с доходами, а шансы преуспеть в жизни зависят от расы, пола и других факторов. При этом 26 человек умудряются владеть столькими же благами, сколько есть у половины населения мира.

Он считает, что пандемия коронавируса еще сильнее скажется на развивающихся странах. В связи с этим в ООН предложили списывать им долги и выступили за то, чтобы установить специальные права заимствования для этих стран.

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