Россия передала Киргизии аппараты ИВЛ и медицинские маски
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Россия передала Киргизии 31 аппарат искусственной вентиляции легких, 500 тыс. хирургических масок и другие медицинские составляющие в рамках помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
Отмечается, что среди предоставленных вещей также 70 прикроватных мониторов, пять передвижных рентген-аппаратов, шесть ультразвуковых аппаратов.
По данным пресс-службы, договоренность о гумпомощи была достигнута в ходе переговоров премьер-министра Киргизии Кубатбека Боронова с председателем правительства РФ Михаилом Мишустином 17 июля в Минске.
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