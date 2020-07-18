Россия передала Киргизии аппараты ИВЛ и медицинские маски

Россия передала Киргизии 31 аппарат искусственной вентиляции легких, 500 тыс. хирургических масок и другие медицинские составляющие в рамках помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Отмечается, что среди предоставленных вещей также 70 прикроватных мониторов, пять передвижных рентген-аппаратов, шесть ультразвуковых аппаратов.

По данным пресс-службы, договоренность о гумпомощи была достигнута в ходе переговоров премьер-министра Киргизии Кубатбека Боронова с председателем правительства РФ Михаилом Мишустином 17 июля в Минске.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия поставила в другие страны более 600 аппаратов ИВЛ