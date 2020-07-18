Евросоюз обеспокоен санкциями США против «Северного потока — 2»

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз глубоко обеспокоен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций США, направленных на европейские компании, в том числе на проекты «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я глубоко обеспокоен участившимся применением санкций со стороны США или угрозой их применения против европейский компаний и интересов», — говорится в письменном заявлении Борреля.

Он добавил, что Евросоюз отмечал это в ситуациях вокруг Ирана, Кубы, Международного уголовного суда, а также в отношении «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».

Политик напомнил, что ЕС выступает против применения санкций третьими странами в отношении европейских компаний, ведущих легальный бизнес.

О введении ограничительных мер против «Северного потока – 2» и второй ветки «Турецкого потока» объявил 16 июля госсекретарь США Майкл Помпео. Ограничения предполагается активировать в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В частности, под санкции могут подпасть инвесторы проектов.

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