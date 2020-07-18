В Госдуме предложили освободить некоторых водителей от транспортного налога

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил освободить автовладельцев от транспортного налога при простое машины больше шести месяцев. Письмо он направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева, передает RT.

Депутат напомнил, что на данный момент в России размер транспортного налога не зависит от интенсивности эксплуатации транспортного средства.

Так, граждане по ряду причин могут быть вынуждены не использовать автомобиль на протяжении долгого времени. Например, при сложной поломке транспортного средства или при переезде в другой регион. При этом россияне должны платить транспортный налог в полном размере.

В письме законодатель просит главу МВД рассмотреть возможность предоставить гражданам, не планирующим пользоваться автомобилем продолжительное время, право на временное приостановление регистрации транспортного средства на срок от шести месяцев. При этом владелец машины должен будет сдать автономера на безвозмездное хранение в ГИБДД, что позволит освободиться от уплаты транспортного налога за данный период.

Федоров отметил, что в отношении лиц, которые были освобождены от уплаты налога, однако использовали автомобиль в период временного приостановления регистрации, могут быть предусмотрены санкции на усмотрение профильных ведомств.

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