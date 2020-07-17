ЕС осудил санкции США против «Северного потока — 2»

Европейский союз считает, что санкции США против газопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток» противоречат международному праву, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом пишет ТАСС.

«Евросоюз твердо выступает против любых санкций США в отношении европейских компаний, преследующих свои законные бизнес-интересы, и считает, что экстерриториальные ограничения противоречат международному праву», — приводятся слова Борреля.

О введении ограничительных мер против «Северного потока – 2» и второй ветки «Турецкого потока» объявил накануне госсекретарь США Майкл Помпео. Ограничения предполагается активировать в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В частности, под санкции могут подпасть инвесторы проектов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти действия Вашингтона грубым давление на европейский бизнес и примером недобросовестной конкуренции в стремлении заставить страны приобретать американский более дорогой сжиженный газ на менее выгодных условиях.

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