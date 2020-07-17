Минэнерго России считает текущую цену на нефть сбалансированной

Глава Минэнерго РФ Александр Новак назвал сбалансированной текущую цену на нефть в $40-$43 за баррель, передает РИА «Новости».

Он отметил, что министерство не ждет изменения цен на нефть после ослаблений ограничений по сделке ОПЕК+. По его словам, цена на нефть уже месяц сохраняется на уровне $40-$43 за баррель.

«Более-менее цена сбалансирована, исходя из баланса, это сегодня есть на текущий момент», — добавил он.

Ранее Новак говорил, что РФ поддерживает ослабление объемов сокращения добычи в ОПЕК+ в августе до 7,7 млн баррелей в сутки. По его мнению, такое незначительное сокращение соответствует актуальным рыночным тенденциям и позволят избежать волатильности.

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