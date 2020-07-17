Стипендии для студентов могут увеличить до 12 тысяч рублей

Министерство науки и высшего образования рассматривает увеличение стипендий студентам до уровня минимального размера оплаты труда, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

»Минобрнауки России прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — сказали в министерстве.

Отмечается, что подобное решение потребует дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета. Сейчас МРОТ достигает 12 130 рублей.

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