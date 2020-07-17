Стало известно число россиян с доходом ниже прожиточного минимума

Росстат посчитал, что доход ниже прожиточного минимума в I квартале 2020 года был у 18,6 млн россиян, или у 12,6% населения.

Как отмечает служба статистики, доля граждан с такими доходами снизилась, по сравнению с данными прошлого года (12,6% ныне против 14,3% ранее).

При этом величина прожиточного минимума в I квартале текущего года в расчете на душу населения была равна 10 843 руб., а минимальный набор продуктовой корзины обошелся в 5 078 руб.

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