Росстат сообщил о падении реальных доходов россиян на 8%

Реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 8% во II квартале текущего года, свидетельствуют данные Росстата, передает ТАСС.

По данным статистического ведомства, в I квартале снижение составило 3,7%.

Денежные доходы жителей страны упали во II квартале 2020 года на 4,8%. В среднем на душу населения они составили 32,854 тыс. руб. За первое полугодие денежные доходы упали на 0,4%.

При этом реальные зарплаты в России выросли на 1% по сравнению с прошлогодним результатом.

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