РЖД нужно три дня, чтобы возобновить поезда в Белоруссию

После разрешения властей РЖД нужно три дня, чтобы организовать пассажирские поезда в Белоруссию, заявил заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов. Об этом пишет РИА «Новости».

«Три дня (потребуется для восстановления). Ровно настолько, чтобы сработала система «Экспресс» (по продаже билетов)», — сказал Пегов.

Заместитель гендиректора отметил, что первые рейсы в Минск могут выполнить поезда, курсирующие сейчас между Калининградом и другими российскими городами.

Движение поездов между странами прекратилось из-за коронавируса. 14 июля премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил, что на переговорах в Москве обсуждалось возобновление транспортного сообщения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Белоруссии анонсировали возобновление транспортного сообщения с РФ

— Мурашко заявил о необходимости возобновления международного авиасообщения