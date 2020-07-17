МегаФон и Росгеология начинают морские изыскания в рамках проекта Arctic Connect

Группа МегаФон и АО «Росгеология» заключили соглашение на проведение совместных морских исследований в рамках реализации проекта по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию.

Как отмечается в поступившем в«Газету.Ru» в пятницу, 17 июля, пресс-релизе, экспедиция начнется 5 августа 2020 года в Мурманске и продлится три месяца.

Так, научно-исследовательское судно Росгеологии «Профессор Логачев» должно пройти наиболее сложные с точки зрения ледовой обстановки участки трассы в Баренцевом, Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском морях. Общая же протяженность исследуемого в 2020 году участка составит 6500 км.

«Вторая часть изысканий пройдет в 2021 году и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна», - пояснил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

По его словам, аналогичные работы запланированы также и на отрезках линии связи за пределами российских вод.

«Морские исследования станут первым этапом реализации проекта, они необходимы для определения оптимального маршрута прокладки линии связи вдоль Арктической зоны России и выбора мест строительства отводов на прибрежную территорию», – отметил Вермишян.

Планируется, что проект Arctic Connect соединит волоконно-оптической линией связи континенты, на которых проживает 85% мирового населения. В результате пользователям будет гарантированно обеспечено беспрецедентно короткое время передачи сигнала с минимальным уровнем задержки, которую не предлагает ни одна из существующих линий.

Отводы, построенные от основной линии, позволят обеспечить связью потребителей Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятия ТЭК, что будет способствовать социально-экономическому развитию регионов Севера. Запуск линии связи с пропускной способностью 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика.