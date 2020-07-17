«Ъ»: Минэкономики выступило за снижение тарифов «Транснефти»

Минэкономики поддержало идею главы «Роснефти» Игоря Сечина о снижении тарифов «Транснефти», пишет в пятницу «Коммерсант».

По мнению ведомства, рентабельность «Транснефти» по чистой прибыли (соотношение чистой прибыли к выручке) достаточно высока, чтобы снизить тарифы, следует из письма главы Минэкономики Максима Решетникова руководителю ФАС Игорю Артемьеву от 14 июля.

Как говорится в письме, рентабельность «Транснефти» в 2019 году (без учета доходов от продажи нефти в Китай) составила 22,6% и при сохранении существующего принципа индексации тарифов в 2024 году может вырасти до 25%.

При этом в работе естественной монополии значительно меньше рисков, чем у компаний на конкурентных рынках, так что текущий уровень рентабельности завышен и говорит об избыточной тарифной нагрузке на потребителей, считают в Минэкономики.

По мнению министерства, тариф на долгосрочный период можно снизить таким образом, чтобы рентабельность «Транснефти» по чистой прибыли к 2025 году составила 5%.

В министерстве признают, что тогда с учетом сохранения объемов инвестпрограммы нужно учесть снижение доходов «Транснефти» при расчете дивидендов. В самой монополии дефицит средств от снижения тарифов до уровня 2008 года оценивали в «Ъ» в 130 млрд руб. в 2020 году, 227 млрд руб. в 2021 году и 304 млрд руб. в 2022 году.

«Транснефть» с доводами Минэкономики не согласна, заявил «Ъ» советник главы компании Игорь Демин.