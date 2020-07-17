ЦБ аннулировал лицензию банка «Кузнецкий мост»
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Центральный банк России отозвал лицензию московского банка «Кузнецкий мост». Об этом сообщается на сайте ЦБ.
Основанием для аннулирования лицензии у банка стало ходатайство кредитной организации, направленное в Центробанк в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации (согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Известно, что по величине активов «Кузнецкий мост» занимал 362 место в банковской системе России.
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