ЦБ аннулировал лицензию банка «Кузнецкий мост»

Центральный банк России отозвал лицензию московского банка «Кузнецкий мост». Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Основанием для аннулирования лицензии у банка стало ходатайство кредитной организации, направленное в Центробанк в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации (согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Известно, что по величине активов «Кузнецкий мост» занимал 362 место в банковской системе России.

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