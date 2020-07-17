Ставка по ипотеке в США впервые упала ниже 3%

В США процентная ставка по ипотечному кредиту на 30 лет впервые за всю историю регистрации упала ниже 3%, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные американского ипотечного агентства Freddie Mac.

В настоящее время ставка на ипотеку с 30-летним сроком погашения составляет 2,98%. При этом на начало года ставка аналогичной ипотеки составляла 3,72%, указано в материале.

Рекордно низкие показатели объясняются кризисом, который вызвала пандемия новой коронавирусной инфекции, пишет WSJ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В США за пособием по безработице обратилось больше миллиона человек за неделю

— Трамп хочет раздать американцам по $1200 на фоне пандемии

— Американский аналитик не исключил наступление сравнимого с Великой депрессией кризиса