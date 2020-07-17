Собянин оценил сроки возобновления турпотока в Москве

Поток туристов из других стран в Москве может возобновиться осенью или зимой текущего года, рассчитывает мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Собянин выразил надежду, что туризм из других стран возобновится уже осенью или зимой, но отметил, что туристов будет меньше, чем до пандемии.

При этом туристическая отрасль приносила бюджету Москвы 120 млрд рублей в год, заявил мэр города. Он добавил, что власти делают все, чтобы связанный с туристической отраслью бизнес смог справиться с последствиями пандемии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Принцип взаимности: когда Россия откроет границы

— В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма

— Сезон открыт: в России стартовал региональный туризм