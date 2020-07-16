«Роснефть» отозвала иск к РБК на 43 млрд рублей

«Роснефть» отзывает свой иск к принадлежащий Григорию Березкину РБК на 43 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя крупнейшей российской нефтяной компании.

По словам представителя компании, «Роснефть» удовлетворена результатом, достигнутым во время консультаций, «а также позицией, сформулированной редакцией, и отзывает иск».

Ранее стало известно, что «Роснефть» обратилась с иском в суд к РБК на сумму в 43 млрд рублей.

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