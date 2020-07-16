США дали отсрочку по санкциям «Группы ГАЗ»

Власти США дали еще полгода на финализацию переговоров, целью которых является вывод из-под санкций «Группы ГАЗ», принадлежащей бизнесмену Олегу Дерипаске. Об этом сообщает «Интерфакс».

Предыдущий дедлайн истекал 22 июля 2020 года. Он был продлен до 22 января 2021 года.

Ранее Дерипаска заявил, что готов отказаться от контроля над «Группой ГАЗ», поскольку компания не сможет выжить под санкциями США. Бизнесмен рассчитывает, что снижение его доли в компании позволит вывести автопроизводителя из-под ограничений.

Компании Дерипаски попали под санкции США за «разнообразную злонамеренную деятельность РФ» в апреле 2018 года. В марте 2019 года бизнесмен подал иск против Минфина США. Снять санкции с En+ и «Русала» удалось — Дерипаска отказался от контроля над ними. Группа ГАЗ — это последний актив, по которому идут переговоры.

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