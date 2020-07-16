Ремонт «Северного потока» почти не повлиял на цены на газ
Остановка работы газопровода «Северный поток» из-за ремонтных работ почти не повлияла на цены на газ в Европе. Об этом сообщает «Интерфакс».
Известно, что стоимость газа с поставкой в четверг, 16 июля, на голландской площадке TTF равна $56 за тысячу кубометров (уровень прошлой недели).еле.
Остановка с 14 июля «Северного потока», который прокачивает до 170 млн куб. м в сутки, не увеличило количество транзитов газа через Украину.
Крупнейшие европейские страны приступили к массированному отбору газа из хранилищ.
14 июля, в первый день остановки «Северного потока» он увеличился на 125 млн кубометров.
Кроме того, вырос транзит по магистрали «Ямал-Европа» — в 15 июля по отношению к 13 июлю на 16 млн кубометров больше газа было переправлено по этой трубе из РФ в ФРГ.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Северный поток» временно приостановил работу
— Помпео пригрозил последствиями компаниям-участникам «Северного потока — 2»