В Москве за месяц заработали больше 1,7 тыс. летних веранд

Первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что более 80% от числа столичных сезонных летних кафе возобновили работу за месяц со дня снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС.

«Более 1,7 тыс. сезонных кафе возобновили свою работу в Москве - это более 81% от количества летних кафе, функционировавших в прошлом году», — заявил Немерюк.

Он добавил, что всего в схему размещения летних кафе при стационарных общепитах включено 3,1 тыс. веранд. Рестораны сами решают вопрос об открытии веранд. В прошлом году веранды открыли более 2,1 тыс. заведений.

После снятия ряда ограничительных мер по коронавирусу в Москве летние веранды заработали с 16 июня, а стационарные заведения общественного питания – с 23 июня.

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