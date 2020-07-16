ВВП Китая в первой половине 2020 года снизился на 1,6%

ВПП Китая в первой половине 2020 года сократился на 1,6% в годовом выражении под влиянием экономических последствий пандемии коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Государственного статистического бюро КНР.

«ВВП Китая в годовом выражении в первом полугодии 2020 года составил 45,661 триллиона юаней (около $6,5 трлн), сократившись на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в докладе ведомства.

Внутренний валовой продукт КНР в первом квартале 2020 года сократился на 6,8% в годовом измерении. Китайская экономика ушла в минус впервые с 1992 года.

В связи с этим власти страны не стали устанавливать плановые показатели роста ВВП до окончания года.

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