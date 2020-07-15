В России предложили создать реестр неплательщиков алиментов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать отдельный реестр для неплательщиков алиментов. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Мы предлагаем создание некоего реестра», — произнесла она.
По мнению Кузнецовой, на состоящих в данном реестре граждан, которые не исполняют свои обязательства по выплатам, должны распространяться санкции и другие ограничения.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что общая задолженность по алиментам в России достигла 156 млрд рублей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Ему плевать»: как экс-мужья присваивают выплаты на семью
— В России задолженность по алиментам достигла 156 млрд рублей