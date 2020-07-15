США второй раз за день решили ввести антироссийские санкции

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unian.ua

США второй раз за день захотели ввести антироссийские санкции, однако на этот раз они направлены против компаний и лиц, связанных с российским предпринимателем Евгением Пригожиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

В санкционный список вошли россиянине Игорь Лавренков, Михаил Потепкин и Андрей Мандель (гражданство не указано). Также под ограничительные меры попали компании: ООО «М Инвест», Meroe Gold Co. Ltd, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp. Cо, Limited, Shine Dragon Group Limited и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited.

Как отмечается в заявлении, американская сторона вводит санкции за якобы причастность лиц и компаний к вооруженному конфликту в Донбассе, а также из-за вмешательства в президентские выборы в США.

Ранее стало известно, что США намерены ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2» и проекта «Турецкий поток».

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