Россия в июне выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению нефти на 99%

Россия в июне выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 99%, заявил министр энергетики Александр Новак. Об этом пишет РИА «Новости».

Министр отметил, что ОПЕК подтверждает эти цифры. Новак добавил, что в августе Россия нарастит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что соответствует договоренностям.

Согласно сделке ОПЕК+ по сокращению нефти, заключенной в мае, страны-участницы уменьшают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

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