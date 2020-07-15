Спрос на нефть снизился на 10 миллионов баррелей в сутки
Спрос на нефть в мире снизился на 10 миллионов баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. Об этом пишет ТАСС.
«Если в апреле сокращение спроса составляло 25 млн баррелей в сутки в целом по миру, то сегодня это восстановление уже произошло в большей степени, и в июне мы наблюдали в среднем снижение примерно на 10 млн баррелей в сутки», — сказал Новак.
Министр отметил, что нефтяной рынок и спрос восстанавливаются.
Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.
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