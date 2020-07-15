Россия возобновила поставку аппаратов ИВЛ за рубеж
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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия возобновила экспорт аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что Россия полностью отказалась от покупки иностранной «антиковидной» продукции.
Также министр рассказал, что российские больницы в достаточном объеме запаслись средствами индивидуальной защиты, которых хватит на срок от одного до четырех месяцев.
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