«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании

В «Почте России» подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы подтверждаем, что речь идет о Сергее Емельченкове», — сообщили в компании.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против IT-директора.

В чем именно его подозревают, пока не известно.

Ранее издание TAdviser сообщило, что Емельянченков задержан по подозрению в картельном сговоре.

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