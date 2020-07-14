Миллиардер Гришин рассказал, как его бизнес пережил период COVID-19

Во вторник, 14 июля, газета «Известия» опубликовала интервью с работающим в США и редко общающимся с прессой одним из самых непубличных российских венчурных инвесторов Сергеем Гришиным.

Один из совладельцев Росевробанка, входящего в настоящий момент в Совкомбанк, рассказал журналистам издания о том, как его бизнес пережил период пандемии коронавируса. По оценке Гришина, второй квартал закончился достаточно неплохо. «Но это связано в первую очередь с высокотехнологичными проектами», — уточнил он.

Высказался предприниматель и за конструктивное выстраивание отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Я всегда выступаю за диалог», — подчеркнул Гришин, уточнив, что этот подход — его «личное мнение, которое разделяют многие наши соотечественники в Америке».

По словам бизнесмена, таких людей, как он, называют в США «миротворцами».

При этом Гришин заявил о неготовности выступать с какими-то политическими заявлениями. «Я в американской политике всего лишь наблюдатель», — заверил он.

«Хотя приятно наблюдать, как Россия и США в этот сложный период передавали друг другу сотни аппаратов ИВЛ, которые помогали спасать человеческие жизни», — отметил Гришин.

В комментарии для «Газеты.Ru» бизнесмен не исключил, что продолжит инвестировать в США и Россию совместно с западными партнерами, несмотря на имеющиеся недопонимания между странами.

«Россия всегда была и остается привлекательной для иностранного капитала. Все знают мои отношения с инвестиционными фондами и банками. Мы всегда готовы инвестировать в интересные проекты в России и за рубежом. А по поводу обсуждения политического фактора… Я бы предпочел подождать развития ситуации прежде чем делать какие-то выводы», — отметил он.

В США Сергей Гришин занимается венчурными инвестициями, управлением активами и сделками с недвижимостью. В России бизнесмен владеет проектом Malltech совместно с международным инвестиционным банком Goldman Sachs.