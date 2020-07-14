Зеленский намерен внести кандидатуру на пост главы Нацбанка до конца недели
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что готовится внести кандидатуру нового главы Нацбанка Украины. Об этом РИА «Новости».
Украинский лидер намерен принят соответствующее решение до конца недели.
О своем намерении он заявил во время телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.
Внесенную президентом кандидатуру рассмотрит Верховная рада.
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