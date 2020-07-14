Зеленский намерен внести кандидатуру на пост главы Нацбанка до конца недели

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что готовится внести кандидатуру нового главы Нацбанка Украины. Об этом РИА «Новости».

Украинский лидер намерен принят соответствующее решение до конца недели.

О своем намерении он заявил во время телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Внесенную президентом кандидатуру рассмотрит Верховная рада.

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