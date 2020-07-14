В АТОР назвали готовые принять российских туристов страны

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что российских туристов пока готовы принять восемь стран, передает ТАСС.

Речь идет о Турции, Кубе, Доминикане, Мексике, Мальдивах, Хорватии, Египте и Арабских Эмиратах. По словам Ломидзе, это одни из наиболее популярных туристических направлений на российском рынке.

При этом, как отметила она, эти государства открывают границы на «необременительных» условиях. Так, для посещения большинства стран туристы должны иметь подтверждение, что у них нет COVID-2019.

Ломидзе добавила, что 16 июля станет понятно, откроет ли границы Абхазия. В течение ближайшей недели такой ответ дадут Италия и Испания. Таким образом, список из 8 стран может быть расширен в обозримом будущем.

Ранее основной турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines объявила о возобновлении рейсов в Россию.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.

С 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.