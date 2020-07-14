Бывший вице-президент «Росгосстраха» получил 8 лет колонии за хищение 8 млрд

Дорогомиловский суд Москвы приговорил бывшего вице-президента группы «Росгосстраха» Сергея Хачатурова к 8 годам колонии по обвинению в растрате и мошенничестве на сумму более 8 млрд рублей, сообщает РИА «Новости».

«Суд назначил Хачатурову наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима», — заявили агентству в пресс-службе суда.

Его подельница экс-акционер »Росгосстрах банка» Надежда Клепальская была приговорена, в свою очередь, к 6 годам колонии.

Суд также постановил взыскать с осужденных 5,8 и 2,3 мрлд рублей. Хачатуров и Клепальская вину не признали.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Суд арестовал бывшего вице-президента «Росгосстраха» Хачатурова.